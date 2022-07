Biologico, Mammuccini (Federbio): bio assume ruolo importante per transizione ecologica europea

"Il bio non è più solo un metodo agricolo, ma un nuovo sistema a cui l'Europa sta puntando, per accelerare la transizione ecologica. Il bio può assumere un ruolo importante, positivo e collaborativo per offrire soluzioni. L'innovazione dell'agricoltura tradizionale può aiutare all'efficienza del bio. Di fronte alla crisi climatica e di biodiversità, il biologico è una delle soluzioni, perché offre maggiore resilienza al nostro sistema agroalimentare l, compresa la zootecnia, che può trasformarsi in opportunità. Dobbiamo però sfruttate questa fase per affrontare i punti critici e dobbiamo trovare una posizione unitaria per lavorare per il settore. Anche il marchio Bio italiano può essere utile, ora serve rendere più efficiente la filiera, intervenire sulla fiscalità e lavorare per il giusto prezzo per garantire il valore ai produttori. I distretti biologici sono uno strumenti altrettanto importanti, come le mense bio".

Così Maria Grazia Mammuccini, presidente Federbio, in occasione dell'incontro dibattito organizzato da Anabio-Cia a Roma.