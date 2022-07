Biologico, Monti (Consorzio biologico): stimolare la domanda ed educare il consumatore verso il bio

"Sul bio è importante la questione della domanda. I consumi in Italia non crescono da due anni, nonostante la contemporanea convergenza di prezzi tra tradizionale e bio, probabilmente contingenti. Perché però la crescita del bio si è fermata? Ho due ipotesi. La prima è culturale: la percentuale di consumatori regolari bio non è cresciuta e questo ovviamente comprime la produzione. L'altra è l'amore disponibilità di reddito per mangiare bene. In Italia non si insegna a sufficienza unasana educazione alimentare e di come influisce sulla salute delle persone e dell'ambiente".

Così Massimo Monti, presidente del Consorzio del biologico, in occasione dell'incontro dibattito organizzato da Anabio-Cia a Roma.