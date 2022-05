Biologico, Patuanelli: Settore strategico, numeri e risorse lo dimostrano. Ora penetrare nei mercati e comunicare qualità del bio italiano

“Il Biologico è un settore strategico, non solo a parole ma coi fatti. La legge, i numeri e le risorse a disposizione lo dimostrano. Siamo primi in Ue per numero di operatori, terzi per superficie dopo Francia e Spagna ed al primo posto per numero di produttori.

Alcune cose funzionano molto bene ma occorre migliorare.”

Così Stefano Patuanelli, Ministro Politiche Agricole e Forestali nel corso del convegno organizzato dalle Associazioni del bio (Aiab, Assobio, Associazione per l’agricoltura biodinamica e FederBio).

“Bene anche le risorse per rafforzare il settore biologico. La Programmazione che parte dal 2023 vedrà il mantenimento delle politiche sul bio con i psr e ci sarà anche il cofinanziamento per il trasferimento delle risorse dal primo al secondo pilastro. Un aggregato di circa un miliardo di euro che va a sostenere la produzione biologica.

Positiva anche la legge sul biologico con principi ben chiari e precisi, volti a rafforzare la penetrazione sul mercato dei prodotti bio. Fondamentale è l’elemento di certificazione unica per i prodotti italiani, qui le regole devono essere poche e ben chiare. Obiettivo deve essere il 25% quote di mercato, non 25% di sau.

Importante poi è anche il piano nazionale, senza risorse non si va da nessuna parte ma occorre una strategia e una direzione. Il Piano d’azione serve per definire l’orizzonte in cui muoversi.

Ci sono condizioni per recuperare il tempo perso, dobbiamo però stare attenti a non farci superare dagli altri paesi, dobbiamo mantenere il vantaggio iniziale. La preoccupazione è che questa mancanza di approccio di sistema ci porti verso una strada sbagliata. Internamente possiamo battagliare tra di noi ma esternamente dobbiamo difendere il nostro sistema.

Dobbiamo accorciare le filiere e creare valore, comunicando al consumatore la grande qualità delle produzioni biologiche italiane perchè il consumatore vuole prodotti bio.

C’è una crescita delle importazioni dei prodotti bio ed è un tema da risolvere con il piano nazionale. Inoltre non ci può essere sostenibilità economica senza sostenibilità ambientale e viceversa, non si può scegliere.

Dobbiamo stare attenti a non retrocedere dal percorso virtuoso che abbiamo costruito, la guerra non può essere un pretesto per allontanarci dagli obiettivi di transizione ecologica. Non possiamo iniziare a ridiscutere gli obiettivi strutturali della pac.”