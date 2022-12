Biologico, Romano (Aiab): il bio ha fatto tanta strada, serve sforzo per farlo diventare modello agricolo di riferimento

“Parlare di agricoltura biologica oggi significa parlare di futuro e di sostenibilità, perciò i riflettori sono sempre più puntati verso questo tipo di attività. Sappiamo, però, che non è sempre stato così, che c’è stato un periodo in cui l’agricoltura biologica era considerata di nicchia e poco futuribile. È bene oggi celebrare e ricordare chi fin da subito ha creduto in questo modello, chi ha aiutato a muovere i primi passi e a portare il biologico dov’è oggi”.



È quanto ha dichiarato Giuseppe Romano, presidente di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica), intervenendo oggi pomeriggio nel corso dell’evento “C’era una volta il BIO”, promosso da Slow Food Roma, presso il Mercato Centrale.