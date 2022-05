Biologico, Torriani (Alleanza Cooperative): bio coniuga più di altri sostenibilità ecologica, economica e sociale. VIDEOINTERVISTA

"Questo è un grande momento, un riconoscimento per l'agricoltura biologica a livello nazionale. Il metodo biologico è in grado di coniugare, più di altri metodi produttivi, la sostenibilità ecologica, quella sociale e quella economica. Oggi c'è una grande occasione per investire nel biologico e noi porteremo il nostro contributo nell'ambito delle filiere e dei distretti. Crediamo che il settore deve crescere e strutturarsi attraverso la cooperazione, uno strumento formidabile per organizzare la produzione e per integrare la fase agricola con quella della trasformazione e della commercializzazione. Il passaggio delicato è quello di riportare al mondo produttivo il valore aggiunto, che si intercetta quando di vende il prodotto. Il ruolo delle filiere sarà sempre più trainante, come del resto i distretti che permetteranno di creare sinergie non solo nell'attività agricola, ma anche in quelle politiche che ruotano attorno al sociale, all'ambiente, alla cultura e al turismo: i distretti devono diventare un elemento promozionale del sistema agricolo italiano. Da parte della cooperazione ci sarà la disponibilità per essere protagonisti anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Pnrr".

Così ad AGRICOLAE Francesco Torriani, presidente settore biologico dell'Alleanza delle Cooperative italiane Agroalimentari nel corso del convegno organizzato dalle Associazioni del bio (Aiab, Assobio, Associazione per l’agricoltura biodinamica e FederBio).