Biometano: Cib e Assocarta firmano accordo per decarbonizzare industria della carta

Il biometano rappresenta una delle leve più efficaci per decarbonizzare il settore cartario e raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici del nostro Paese. Inoltre, può rappresentare per le industrie energivore una risposta ai rincari quotidiani dell’energia.

Per questo, oggi il CIB - Consorzio Italiano Biogas e Assocarta hanno siglato un accordo di collaborazione per supportare la riconversione a biometano degli impianti biogas esistenti e lo sviluppo di nuove iniziative per la produzione di biometano dalla filiera agroindustriale, quale spinta per la decarbonizzazione dei cicli produttivi energivori, in linea con quanto previsto dalla direttiva RED 2 e dalle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Le nostre aziende agricole produttrici di biometano sono al fianco della filiera della carta per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione e l'intesa che firmiamo oggi con Assocarta sarà un volano importante per la realizzazione delle misure del PNRR - dichiara Angelo Baronchelli, Vice Presidente del CIB - . Il biometano rappresenta una grande opportunità per raggiungere i traguardi ambientali e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. Solo unendo le forze possiamo contribuire ad avviare un processo di transizione ecologica per il Paese rapido, efficiente e inclusivo, preservando la competitività delle aziende.”, conclude Baronchelli.

Il settore della carta ha da sempre un ruolo di primo piano nell’economia circolare italiana in quanto immette prodotti rinnovabili nel mercato, usando fibre vergini certificate per l’85% del totale ed è il secondo utilizzatore di carta da riciclare a livello europeo, con un tasso di riciclo dell’87% nel settore dell’imballaggio. Un primato che deve confrontarsi con le nuove sfide messe in campo. Per questo, la produzione di biometano rappresenta una leva fondamentale per affrontare la transizione energetica.

“Il settore della carta è un utilizzatore di gas in cogenerazione tramite la quale ha migliorato la sua efficienza energetica del 20% negli ultimi 15 anni. Per questo incrementare l’utilizzo di biometano Made in Italy nei nostri impianti di cogenerazione significa procedere sulla strada della transizione ecologica ed energetica. Un vettore energetico rinnovabile, il biogas, che garantisce anche certezza negli approvvigionamenti in quanto la sua disponibilità non sarebbe legata a dinamiche geopolitiche e oscillazioni di prezzi che ad oggi rendono la gestione aziendale molto complessa” - dichiara Lorenzo Poli, Presidente di Assocarta.

Infine, l’intesa tra CIB e Assocarta favorirà anche importanti momenti di collaborazione tra gli associati delle due realtà per la messa a punto di progetti condivisi finalizzati allo sviluppo del biometano e alla valorizzazione dell’industria cartaria. Una simbiosi tra agricoltura e industria che consente di procedere più spediti verso la transizione energetica e di aumentare il tasso di circolarità dei due settori.

PER APPROFONDIRE:

Il CIB – Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce circa 800 aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili e 221 società industriali fornitrici di impianti, tecnologie e servizi per la produzione di biogas e biometano, enti ed istituzioni che contribuiscono alla promozione della digestione anaerobica per il comparto agricolo. Il CIB è attivo sull’intera area nazionale e rappresenta tutta la filiera della produzione di biogas e biometano in agricoltura, con l’obiettivo di fornire informazioni ai Soci per migliorare la gestione del processo produttivo e orientare l’evoluzione del quadro normativo per favorire la diffusione del modello del Biogasfattobene® che contribuisce al contrasto della crisi climatica. Nel 2020 il Consorzio ha lanciato il progetto “Farming for Future - 10 azioni per coltivare il futuro” dedicato alla transizione agroecologica dell’agricoltura. Attualmente il CIB conta oltre 980 aziende associate e quasi 500 MW di capacità installata. www.consorziobiogas.it - https://farmingforfuture.it/

Assocarta Associazione Nazionale fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta venne fondata l’11 maggio del 1888 con l’obiettivo di “tutelare l’industria e il commercio cartaceo italiano”. I soci di Assocarta coprono oltre l’85% della produzione italiana del settore che è composto da 119 imprese, per un totale di 153 stabilimenti e circa 18.900 addetti diretti e altrettanti nell’indotto (dati 2020). L’industria cartaria italiana si posiziona al terzo posto a livello europeo dopo Svezia e Finlandia, con una produzione di carte e cartoni di 8,5 milioni di tonnellate realizzate nel 2020 con un tasso di riciclo del 61% che raggiunge l’87% negli imballaggi. L’Italia è primo produttore europeo nel settore igienico-sanitario con il 20,4% dei volumi europei. Secondo utilizzatore europeo di carte da riciclare dopo la Germania: 11% dei volumi. Terzo produttore europeo di carta e cartone da imballaggio: 10% dei volumi. Il fatturato complessivo è stato di oltre 6,35 miliardi di Euro, proveniente per oltre il 40% da esportazioni, dirette in larga parte verso i mercati europei. www.assocarta.it