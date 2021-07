Birra, Gagnarli (M5S): Nel Sostegni bis 10 mln euro per i ristori a fondo perduto

Un contributo a fondo perduto per i birrifici artigianali in misura pari a 0,23 euro al litro di birra inseriti nei registri di carico nel corso del 2020. È quanto prevede un mio emendamento, approvato in sede di conversione del decreto Sostegni Bis alla Camera, che stanzia 10 milioni di euro per uno dei comparti che ha maggiormente patito la crisi generata dal Covid-19. Le chiusure imposte al canale Ho.re.ca per fronteggiare l’avanzata della pandemia, infatti, hanno comportato un crollo del fatturato con picchi del 90% per i circa 900 microbirrifici del Paese”. Lo dichiara la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S in commissione Agricoltura.

