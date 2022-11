Giornata della birra, Lollobrigida: Filiera di eccellenza da proteggere e sostenere. Lavorare su fiscalità e costo energia. VIDEO

“Il sistema della filiera del luppolo, che porta poi alla birra, è una eccellenza italiana per la capacità dei nostri produttori. 1.085 aziende sul territorio nazionale rappresentano una ricchezza che va protetta, bisogna agire sulla fiscalità e sul costo dell’energia, come il governo sta già facendo.

Il nostro impegno sarà dunque di omogenizzare la fiscalità italiana sulla vicenda delle accise a quella europea, cercando di incentivare in termini fiscali il settore, poi sostenere la promozione dei marchi artigianali, immaginando anche filiere che permettano agli imprenditori che producono birra di venderla in maniera semplice.”

Cosi il ministro Masaf Francesco Lollobrigida in occasione del primo salone della birra artigianale Made in Italy organizzato da Coldiretti.

Bisogna poi affrontare il tema siccità perché i cambiamenti climatici sono una emergenza ed è da tempo che abbiamo ragionato, anche con Coldiretti, su come attivare dei bacini di raccolta delle acque che permettano di affrontare le fasi di carenza idrica. La valorizzazione delle nostre risorse, dunque anche fiumi e torrenti, possono essere utili alle nostre produzioni, anche quelle di nicchia ma di grande qualità, per aumentare la capacità di concorrenza sul mercato europeo e globale.

“Siamo qui per ascoltare le criticità delle aziende, come quella sulla pandemia. Alcuni interventi sono stati realizzati, altri dovranno essere realizzati per far ripartire una attività orizzontale che si sviluppa su tutta la nazione, sia per la tipologia dei prodotti della filiera, con le coltivazioni che devono essere sostenute, che per l’utilizzo delle acque. Dobbiamo ragionare con altri ministeri su come incentivare lo sviluppo di prodotti di qualità e dotarli di una territorialità specifica, così da promuovere l’Italia sotto ogni punto di vista”, precisa Lollobrigida.

“Ho incontrato i produttori di birra che hanno confermato come l’Italia non è competitiva sulla quantità, ma sulla qualità. Le risorse territoriali evocano la capacità del nostro paese di dare al mondo cose che vale la pena assaggiare”, conclude il ministro.