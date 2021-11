Black friday, Coldiretti, arriva a tavola, da ristoranti a spesa

Il Black Friday contagia quest’anno anche la tavola con sconti che si estendono dai ristoranti alla spesa fino all’acquisto dei prodotti enogastronomici da regalare o per preparare ricette speciali a casa. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione il tradizionale appuntamento con lo shopping che anticipa gli acquisti del Natale. Anche se si tratta di una iniziativa nordamericana nata già negli anni ’60, si sono moltiplicate in Italia promozioni commerciali per l’occasione che si allargano – precisa la Coldiretti – dal web ai grandi gruppi multinazionali, dal food delivery ai negozi di quartiere. La tendenza nazionale non è pero’ quella di concentrare le offerte in un periodo limitato ma – continua la Coldiretti – di spalmarle durante l’intero week end. Tra i prodotti piu’ gettonati quest’anno l’enogastronomia anche per la tendenza a fare acquisti utili sotto la spinta dalla pandemia. Una emergenza – conclude la Coldiretti – che ha favorito l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio.

