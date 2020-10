Blockchain, Comagri Senato convoca organizzazioni agricole per discutere ddl. Da Mise per ora risorse a Pcm ma non ad agricoltura

Il progetto che aveva come capofila il Crea e Tim deputato a portare le tecnologie emergenti come il 5G in tutta la provincia di Foggia, è stato scartato e posizionato al 16esimo posto. Mentre i finanziamenti decisi in Finanziaria sono andati in parte alla 'Casa delle tecnologie' e in parte ai progetti - le cui convenzioni sono state firmate nel 2020 - di Siae, Università di Cassino, Università di Cagliari, l'Agid, (L’Agenzia per l'Italia Digitale è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica), il politecnico di Bari, e il Comune di Catanzaro.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK