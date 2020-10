Blockchain, Comagri Senato. Le dichiarazioni di Agrinsieme, Coldiretti e Unci Agroalimentare

Oggi la Commissione Agricoltura del Senato ha programmato un’audizione in videoconferenza sul ddl n.1414 per lo sviluppo e la creazione della piattaforma Blockchain per il settore agroalimentare con i rappresentati delle organizzazioni professionali agricole.

Per Agrinsieme è intervenuto l’avvocato Matteo Cuscianna: “Si parla di Blockchain, ma sono innumerevoli gli impatti dell’innovazione digitale sulla produzione agroalimentare. Serve un impegno prioritario di tutto il sistema paese per questo passaggio. Serve l’eliminazione delle barriere, in primis delle infrastrutture. Le Blockchain possono dare garanzie sull’origine e lo stato degli alimenti, una tracciabilità completa, comprese le fasi successive alla produzione. Questo permette di puntare all’immagine dell’azienda, rafforzando la fiducia dei consumatori sulla filiera. Questi vantaggi ricadono sulla GDO. Serve attenzione e certezza sulla qualità, ma questi vantaggi non devono far pensare che la Blockchain dia garanzie, se le informazioni sono sbagliate in principio.

Serve una validazione di questi dati. Raccolgo questi spunti: serve favorire l’informazione per gli utenti e la trasparenza. Per l’art.2 lettera e viene richiesto agli agricoltori di inserire le informazioni su piattaforme poco chiare, per questo serve che non ci sia questo aggravio sui produttori. Serve creare un modello integrato con i sistemi dell’Internet Of Things, che si leghino alla piattaforma stessa.

Nell’articolo 3 ci sono perplessità. La creazione prevede la partecipazione di tutti i protagonisti, ma la gestione e il controllo della piattaforma nazionale deve essere affidata solo al Mipaaf per garantire l’imparzialità sulle informazioni. Anche gli articoli 4 e 5 invitano alla diffusione della piattaforma, aumentandone all’uso e al miglioramento. Questo è un tassello di una crescita tecnologica che deve essere globale e comprendere anche la banda larga nelle aree rurali. Il recupero del gap rispetto agli altri paesi è fondamentale, soprattutto nel comparto agricolo”.

Alessandro Apolito ha esposto la posizione di Coldiretti: “Questa è una legge di filiera. Siamo interessati sullo sviluppo a questo tipo di lavoro. Queste tecnologie hanno però bisogno di una regolamentazione chiara. Le blockchain sono immutabili, ma sulla materia dell’origine è possibile collegare il produttore al consumatore finale: questo è cruciale. Quando parliamo di filiere da accorciare è bene conoscere tutti i passaggi che un prodotto percorre, per capire, ad esempio, dove il prezzo subisce delle forti modifiche. Quindi non solo la questione contraffazione, ma anche altri aspetti di regolarità della filiera dei prezzi. La possibilità di finanziare le aziende agricole per accedere alla piattaforma è lodevole, ma va allargato anche ad altri stakeholders. Siamo convinti che strumenti come questo siano fondamentali, perché i produttori agricoli sono produttori enormi di dati. Raccoglierli in ambito pubblico si può fare, ma serve una norma per certificare cosa fa ciascuno dei protagonisti. Per questo spingiamo verso la piattaforma pubblica, ma è necessario appoggiare anche le piattaforme private che si stanno sviluppando. La questione della proprietà del dato è una chiave fondamentale: non tutti i dati possono essere resi pubblici, perché alcuni dati non sarebbero utili per il consumatore. Altre aree invece vanno rafforzate, come l’origine e questo dato va reso facile nella fase di conoscenza. Per quanto riguarda l’art.2 sarà importante rafforzare i paletti dati al Ministero per l’attuazione del decreto, che dovranno tenere conto delle innovazioni che si sviluppano nel tempo, come ad esempio con la connessione con l’Internet delle cose. Se vogliamo conseguire il New Green Deal e dell’Agenda 2030 dobbiamo perseguire una agricoltura tecnologica e sostenibile. Per questo servirebbe modificare l’art. per aumentare i contributi e crescere così nella competitività del settore agricolo”.

Gennaro Scognamiglio, Unci Agroalimentare conferma l’importanza di questo passo: “Una tracciabilità integrata è fondamentale per il Made in Italy. L’innesto a blocchi della nuova piattaforma aumenterebbe tracciabilità e rintracciabilità. Per non lasciare il compito a metà bisogna però parlare di banda larga anche nelle aree rurali. L’internet intelligente aiuta l’agricoltura, come i droni, ma i dati inseriti nella piattaforma devono essere di semplice approccio. Condividiamo l’art.1 così come predisposto, ma serve semplificazione dei processi. L’art 2 va rafforzato con il sistema Mipaaf e la fase di controllo. I contributi devono essere mirati ad un perfezionamento delle tecnologie”.

Giuseppe Peleggi, Coldiretti, conferma che il passaggio permette di iniziare a parlare di digitalizzazione del comparto agricolo: “Diventa fondamentale sveltire il processo, altrimenti rischiamo di rimanere indietro. Serve armonizzazione dei dati che saranno inseriti con il sistema blockchain. Questi dati devono finire in una piattaforma pubblica. Ribadisco che questa non è una certificazione, perché i dati sono inseriti in autodichiarazione che poi dovranno essere controllati con una verifica di controllo. Le piattaforme privato di tracciabilità esistono, ma sono i primi tentativi. Quello che sta nascendo deve essere interoperabile con la piattaforma pubblica”.