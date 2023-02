Bmti: San Valentino, aumenta la domanda per fragole e spumanti

Fragole, vino e spumante, rimangono i cibi più acquistati in occasione di San Valentino. Secondo le elaborazioni di BMTI sui dati rilevati nei mercati all’ingrosso della Rete ITALMERCATI nell’ultima settimana è aumentata, infatti, la domanda per le fragole. Prodotto che quest’anno presenta una buona qualità e il cui prezzo è stato in flessione fino alla fine del mese di gennaio. Il calo delle temperature delle ultime due settimane, però, ha provocato una riduzione della produzione ed un leggero aumento dei prezzi che questa settimana si attestano mediamente sui 5,40 euro/kg (+5% rispetto allo scorso anno). A differenza di ciò che si pensa, non è insolito trovare nei nostri mercati le fragole anche in questo periodo. Infatti, la fragola, è diventata una produzione invernale da quando sono state selezionate varietà a basso fabbisogno di freddo, che fruttificano senza l’esposizione a basse temperature, elemento fondamentale invece per le fragole primaverili.

Per quanto riguarda il vino, le elaborazioni di BMTI sui dati delle Camere di Commercio, mostrano che i segnali di rallentamento dei prezzi all’ingrosso che si stanno osservando negli ultimi mesi, continuano a non interessare i prezzi dei vini spumanti prodotti con metodo classico, aumentati a gennaio di quasi il +10% rispetto allo scorso anno. Una crescita dovuta ad un aumento della domanda rispetto a quanto registrato per i vini fermi, in particolare sui mercati esteri.