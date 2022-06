BNL BNP Paribas e CIB insieme per supportare le imprese agricole che operano nelle bioenergie

BNL BNP Paribas e il CIB - Consorzio Italiano Biogas hanno firmato una partnership per agevolare l’accesso al credito delle imprese agricole associate, con l’obiettivo comune di favorire e stimolare lo sviluppo della produzione di biogas e biometano in agricoltura.

Il percorso intrapreso da BNL BNP Paribas a sostegno dello sviluppo sostenibile si arricchisce così di un nuovo importante tassello, nel segno del supporto alle imprese che operano nel contesto delle fonti di energia rinnovabile e nell’economia circolare.

«Questo accordo si inserisce nella strategia della Banca per il supporto a imprese e filiere produttive – ha dichiarato Luca Bonansea Direttore della Divisione Retail Banking di BNL BNP Paribas. Anche per questo motivo abbiamo voluto creare il desk BNL Agrinetwork, specializzato in energie rinnovabili, circular economy e green. La transizione energetica è una delle più grandi sfide del nostro tempo e crediamo fermamente di poter contribuire al cambiamento positivo supportando, anche grazie ad un partner come il Consorzio Italiano Biogas, le imprese agricole che operano nel campo delle bio-energie».

Il CIB collaborerà con la Banca mettendo a disposizione la propria esperienza tecnico-scientifica, maturata in anni di esperienza nel settore, per la valutazione tecnica dei progetti e di investimenti sul biometano.

“L’accordo raggiunto con BNL rappresenta uno strumento importante e strategico per dare nuovo slancio agli investimenti e alle opportunità previste dal percorso del PNRR per lo sviluppo del nostro settore. In questo momento la collaborazione con la rete bancaria è fondamentale per favorire l’accesso al credito e sostenere l’impegno della filiera per raggiungere gli obiettivi sfidanti posti dalla transizione ecologica e digitale.”, dichiara Piero Gattoni, Presidente CIB - Consorzio Italiano Biogas.

La Banca mette quindi a disposizione delle imprese agricole associate a CIB competenze e servizi di supporto finanziario evoluti, attraverso assistenza e consulenza qualificata dei propri specialisti in ambiti legati alle bioenergie. L’affiancamento normativo e finanziario è strumentale per la realizzazione di progetti produttivi di imprese agricole di ogni dimensione.

Dati CIB:

Negli ultimi dieci anni lo sviluppo della produzione di biogas in agricoltura, per la produzione di energia elettrica rinnovabile, ha fatto registrare 4,5 miliardi di euro di investimenti, creando oltre 12.000 posti di lavoro stabili.

Il settore del biogas in agricoltura, ad oggi, rappresenta l’84% del totale degli impianti italiani. Gli impianti biogas agricoli attivi sono più di 1700 sul territorio nazionale, per una potenza installata di 1014MW.

Grande attenzione al settore anche da parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che destina 1,9 miliardi di euro per finanziare la conversione degli impianti da biogas esistenti rendendoli utili alla produzione di biometano e per la realizzazione di nuovi impianti e misura di economia circolare per la diffusione di pratiche agroecologiche.

L’obiettivo è portare, entro il 2026, la produzione ad oltre 4 miliardi di metri cubi di biometano, pari a circa il 30% del totale forniture di gas naturale che viene importato dalla Russia.

A livello europeo, invece, il piano REPowerEu della Commissione Ue prevede l’aumento della capacità produttiva di biometano fino a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030 all’interno dell’Unione Europea.

Il CIB con il progetto Farming for Future ha delineato una road map di dieci azioni concrete per la transizione agroecologica dell’agricoltura che, se correttamente implementate, possono contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi climatici. Si stima infatti al 2030 di poter abbattere le emissioni del settore agricolo del 32%, oltre ad una ulteriore riduzione del 6% delle emissioni nazionali di CO2 legate all’uso di energia fossile.