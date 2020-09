BONIFICA. REGIONE VENETO SU NODO IDRAULICO DI MONTEGROTTO, INVESTIMENTO DI SQUADRA PER SICUREZZA AREA EUGANEA

“L’intensa attività del Consorzio a presidio del territorio e per il miglioramento dell’assetto idraulico – ha sottolineato l’assessore regionale – è stata costantemente sostenuta dalla Regione attraverso il proprio ruolo istituzionale di coordinamento delle politiche per la difesa del suolo e, in particolare, in occasione nelle grandi emergenze degli ultimi anni: grazie alla capacità di intercettare i fondi ministeriali stanziati per la tempesta Vaia e ai poteri commissariali assunti dal presidente della Regione, il Consorzio Bacchiglione, in qualità di soggetto attuatore, ha potuto completare e potenziare le opere pubbliche di bonifica e arginamento. Un esempio di lavoro di squadra, sia tecnico che istituzionale, volto a mettere in sicurezza dal rischio idraulico abitazioni, insediamenti produttivi, campi e beni culturali e ambientali di un contesto unico e speciale quale il bacino termale e l’intera area del comprensorio dei Colli Euganei delimitata del canale Battaglia”.

