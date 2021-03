Bonus idrico: Fiorini (Lega), varare subito decreto attuativo

"Superare i ritardi accumulati dal governo precedente e accelerare il varo del decreto attuativo del ‘bonus idrico’ da 1000 euro. Ho depositato un'interrogazione al Ministro della Transizione ecologica per sollecitare la necessità di partire al più presto con gli interventi di sostituzione di sanitari in ceramica, rubinetti e soffioni doccia. In Italia sono installati più di 57 milioni di apparecchi sanitari e quasi la metà ha superato i 30 anni di vita. Questo incentivo atteso dai cittadini avrà ricadute importanti anche sulle filiere, conseguentemente creando un volano per tutte le aziende del settore e contemporaneamente contribuendo ad una efficace azione di riduzione degli sprechi d’acqua. Senza il decreto attuativo, però, l'incentivo resta lettera morta. Così si frustra la ratio del bonus e le aspettative riposte su questo così come su tanti altri provvedimenti anti-pandemia approvati in Parlamento, ma non ancora operativi perché privi dei relativi decreti attuativi". Lo afferma la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK