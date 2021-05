Born in Tuscany, via alla masterclass con DOP IGP toscane e distribuzione di qualità italiana

Quattro sono i momenti salienti, a cominciare dalla presentazione dei Consorzi di tutela e dei relatori per raccontare valori e obiettivi del progetto. A seguire la presentazione degli ospiti mentre il momento centrale dell’iniziativa sono le tre presentazioni delle peculiarità dei prodotti, tutte accompagnate da una degustazione professionale tesa a definire i profili sensoriali delle eccellenze toscane. Per concludere è previsto un momento di interazione domanda-risposta, uno spazio di dialogo su aspetti tecnici, produttivi e di business, tra gli ospiti e gli esperti dei Consorzi di tutela. La Toscana della qualità agroalimentare si racconta in virtù del primato italiano per numero di prodotti certificati con un paniere di 89 DOP IGP, di cui 31 del comparto agroalimentare e 58 di quello vitivinicolo. Pecorino Toscano DOP, Prosciutto Toscano DOP e olio Toscano IGP sono le maggiori filiere del settore agroalimentare con un valore complessivo alla produzione che sfiora i 100 milioni di euro, grazie ad oltre 12mila operatori delle filiere che rendono questa eccellenze dei veri "prodotti simbolo" regionali per le rispettive categorie. Ambasciatori del made in Tuscany, rappresentano infatti circa l'80% dell'export agroalimentare DOP IGP della regione, per un valore di oltre 60 milioni di euro destinato a numerosi mercati del mondo.

