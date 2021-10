Bracconaggio ittico, Comagri Camera. Alleanza Cooperative: Proposta con forti criticità. Si colpisce pesca professionale e si penalizzano pescatori

“Esprimiamo preoccupazione per l’incremento del fenomeno e auspichiamo l’aumento dell’attività di contrasto e repressione.

Esprimiamo però delle perplessità perché nel disegno di legge si esclude e cancella l’esistenza dell’attività di pesca professionale nei fiumi e nei canali, attività consolidata e storica di alcune regioni come Veneto, Lombardia, E. Romagna e Lazio. Se poi questa attività la si consideri residuale perché sono pochi gli operatori non crediamo che ciò basti a disconoscerne o cancellarne l’esistenza”.

Così Alleanza delle cooperative nell’ambito dell’esame della proposta di legge in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

“Anche l’inasprimento di certe norme, come il sequestro di attrezzi e mezzi, è eccessiva nel caso di un pescatore con licenza che magari nel caso di un semplice problema di sconfinamento si vede privato dei mezzi di sussistenza. Si passa da un vuoto normativo a un sistema sanzionatorio che colpirebbe in modo particolarmente eccessivo pescatori professionisti dotati di licenza.

Prima di cancellare l’esistenza della pesca professionale in qualsiasi fiume e canale del nostro paese deve essere meglio conosciuto il settore, perché non crediamo sia così residuale. In ultimo segnalo che non siamo d’accordo con il derogare alle regioni la possibilità di ammettere la pesca professionale nei laghi non ammessi nell’elenco allegato alla proposta. Parliamo infatti di tutte le lagune costiere dove la pesca professionale è storica e non residuale, non possiamo perciò rinviare questa attività a deroghe regionali.

L’attuale stesura non fa giustizia e apre forti criticità per la pesca professionale fluviale che viene esercitata in diversi fiumi e canali italiani e inoltre getta la pesca lagunare costiera in uno stato di precarietà normativa da risolvere poi a livello regionale.”