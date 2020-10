Braia (IV) incontra Nicola Caputo, neo assessore all’Agricoltura della giunta De Luca in Campania

E’ stato un incontro molto proficuo nella sede del Dipartimento Regionale a Napoli che è diventato occasione per un prezioso scambio di esperienze, idee, programmi e prospettive politiche. In particolare di progetti futuri legati al comparto dell'agroalimentare, dell’agroindustria e non solo. Da parte mia, metterò in campo ogni azione, al di là delle appartenenze politiche e del ruolo oggi di minoranza ma dopo quattro anni di esperienza nel medesimo ruolo di Caputo, per creare opportunità a favore della nostra comunità regionale, proprio come fatto durante il mio mandato, rinsaldando legami e lavorando in prospettiva.

