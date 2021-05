Brasile e Cina discutono le azioni per l’agricoltura sostenibile nel dialogo bilaterale

I rappresentanti del Governo, del settore produttivo e della società civile in Brasile e Cina si stanno incontrando da ieri (giovedì 20) per discutere sulla sostenibilità in agricoltura. La Ministra dell'Agricoltura, della Zootecnia e dell'Approvvigionamento, Tereza Cristina, ha partecipato, ieri, all'apertura del dialogo Brasile-Cina sul tema, ad un evento online, organizzato dal Consiglio Aziendale Brasile-Cina (CABC) e dal think tank cinese Institute of Finance and Sustainability (IFS).

“La sostenibilità è un concetto inerente all’agrozootecnia del Brasile. Gli investimenti, negli ultimi 50 anni, nella scienza e nell'innovazione hanno permesso l'adattamento altamente produttivo di varietà di piante e animali ai tropici. L'intensificazione sostenibile, con la produzione integrata di cereali e legumi, carne e foreste, ha permesso di produrre due o anche tre raccolti all'anno nella stessa area”, ha affermato la Ministra brasiliano.

La Cina è il principale partner dell'agrobusiness brasiliano, con il Brasile come uno dei più importanti fornitori di cibo per la popolazione del paese asiatico. "Abbiamo costruito un rapporto di fiducia nella consegna perenne, con qualità, sicurezza e sostenibilità, su una scala sufficiente per contribuire alla sicurezza alimentare della Cina", ha aggiunto Tereza Cristina sulla partnership sino-brasiliana.

La sostenibilità nell’agrozootecnia è un tema di fondamentale importanza per entrambi i Paesi, che cercano di conciliare sicurezza alimentare e conservazione dell'ambiente con l'utilizzo di innovazioni tecnologiche e aumento della produttività. È quanto ha evidenziato il Ministro dell'Agricoltura e degli Affari Rurali della Cina, Tang Renjian.

“La promozione della sostenibilità dipende da una cooperazione internazionale basata su buona fede, fiducia reciproca e vantaggio reciproco. Il Brasile è il primo paese in via di sviluppo a creare una partnership strategica con la Cina e anche un importante partner nel settore agroalimentare”, ha affermato.

L'evento esplorerà, durante la sua durata, potenziali forme di cooperazione tra i due paesi in queste aree e presenterà le pratiche aziendali relative all'agricoltura sostenibile. Nel corso di due giorni, si terranno quattro panel su temi fondamentali per la cooperazione sino-brasiliana: finanza verde, agricoltura sostenibile, biodiversità ed economia circolare.

Si discuterà anche del rapporto tra agricoltura sostenibile e biodiversità, considerando che la Cina ospiterà in ottobre la COP15 sulla diversità biologica delle Nazioni Unite.

Bassa emissione di carbonio

La produzione agrozootecnica a bassa emissione di gas serra è già una realtà in Brasile ed è stata presentata dalla direttrice del Dipartimento per la Produzione Sostenibile e Irrigazione del Ministero dell'Agricoltura, Mariane Crespolini.

Da importatore di alimenti di base negli anni '70, il Brasile è attualmente considerato il granaio del mondo, responsabile dell'alimentazione di oltre 1 miliardo di persone in 180 mercati. Per ogni quattro piatti di cibo serviti nel mondo, uno ha ingredienti provenienti dal Brasile.

Al fine di mantenere tale produzione sostenibile, il Ministero dell'Agricoltura, della Zootecnia e dell'Approvvigionamento (Mapa) ha sviluppato il Piano Agricoltura a Basso Tenore di Carbonio (ABC), che, nell'ultimo decennio, ha permesso di superare l'obiettivo di mitigazione del carbonio nella produzione agricola, raggiungendo 50 milioni di ettari. In altre parole, il 20% delle aree coltivate brasiliane ha iniziato ad adottare pratiche di bassa emissione di gas serra basate su tecnologie come l'integrazione coltura-zootecnia-foresta, semina diretta e fissazione biologica dell'azoto.

Il piano ABC è stato aggiornato fino al 2030 e mira a far progredire le soluzioni tecnologiche sostenibili per la produzione sul campo e a migliorare il reddito dei produttori rurali, con un focus sull'affrontare l'agrozootecnia e il cambiamento climatico. "Chiamato Piano ABC +, è un modo per rafforzare le relazioni bilaterali ed economiche", ha sottolineato Crespolini.

Un'altra azione citata nell'evento è stata la certificazione “Carne Carbono Neutro” (carbon neutral). I prodotti con questo certificato sono già disponibili sugli scaffali dei supermercati e sono una garanzia che i bovini vengono allevati con una corretta gestione dei pascoli e in aree con alberi piantumati (integrazione coltura-zootecnia-foresta), neutralizzando così il metano espirato dagli animali, oltre a fornire un maggiore benessere degli animali.

Oggi, il vicesegretario per l'Innovazione, lo Sviluppo Rurale e l'Irrigazione del Ministero, Cléber Soares, partecipa al panel Agricoltura Sostenibile e Biodiversità.

Segui il dialogo Brasile-Cina sull'agricoltura sostenibile su Youtube.

Giorno 20: https://youtu.be/F_58i5x4GPc

Giorno 21: https://youtu.be/p1vqpVPxZhI

Brasile-Cina

Fondato nel 2004, il Consiglio Aziendale Brasile-Cina è un'istituzione bilaterale senza scopo di lucro formata da due sezioni indipendenti, una in Brasile e l'altra in Cina, e dedicata a promuovere il dialogo tra le aziende di entrambi i paesi.

Il CABC concentra le sue attività sulle questioni strutturali delle relazioni bilaterali sino-brasiliane, con l'obiettivo di migliorare l'ambiente di commercio e di investimento tra i paesi. Nel 2015, il Consiglio è stato ufficialmente riconosciuto nel Piano d'Azione Congiunta firmato tra Brasile e Cina, quale principale interlocutore dei governi nella promozione delle relazioni commerciali tra i due paesi.