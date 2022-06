Brasile e Usa: “Barriere commerciali Ue non seguono la scienza e il Codex Alimentarius”. Ora la palla passa all’Omc

Un gruppo di Paesi che comprende Brasile e Stati Uniti ha manifestato all'Unione Europea preoccupazione per l'imposizione di barriere che non seguono le raccomandazioni del Codex Alimentarius.

"L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) analizza questa settimana a Ginevra, nel corso di una conferenza ministeriale, una preoccupazione sollevata da dieci Paesi delle Americhe sull'imposizione di barriere commerciali che non seguono le raccomandazioni del Codex Alimentarius.

Il gruppo di Paesi, che comprende Brasile e Stati Uniti, ha manifestato all'Unione Europea la loro preoccupazione. Il motivo è l'uso di restrizioni, senza l'adozione di standard mondiali, sul commercio di vari prodotti a causa del rilevamento di residui di pesticidi agricoli nei prodotti esportati.

Il gruppo di paesi sostiene che i limiti di residui dovrebbero seguire le raccomandazioni del Codex Alimentarius. Le basi scientifiche internazionali utilizzate per garantire la sicurezza alimentare, difende il gruppo, sono stabilite e costantemente discusse e riaffermate nell'ambito del Codex Alimentarius, un'organizzazione internazionale creata a tale scopo.

Il problema diventa grave a causa della differenza di sostanze registrate per l'uso in ciascun Paese. Specialisti del governo brasiliano studiano la questione e hanno preparato un documento dal punto di vista tecnico che supporterà le discussioni all'interno dell'organizzazione.

Secondo il coordinatore generale di Pesticidi del MAPA, la discrepanza dell'interpretazione nell'applicazione dei criteri di rischio provoca una distorsione del mercato e crea problemi di sicurezza fitosanitaria per il Brasile. “Il Brasile è riuscito a gestire la sicurezza nell'uso dei pesticidi, riducendone gli impatti. Per questo, utilizziamo il criterio scientifico dell'analisi del rischio. I prodotti qui autorizzati sono perfettamente allineati alle esigenze di sicurezza per l'applicatore e per il consumo della popolazione”.

D'altra parte, l'addetto agricolo presso l'OMC, Rafael Mafra, che rappresenterà il Brasile a Ginevra, sottolinea che “il momento attuale in cui viviamo, a rischio di insicurezza alimentare per diversi Paesi, riaccende la necessità di discutere circa le barriere indebite e ingiustificabili alla luce della scienza per il commercio alimentare”.

La produzione agricola brasiliana, in quantità e diversità, è considerata essenziale per garantire la sicurezza alimentare nazionale e mondiale nei prossimi decenni. In un recente intervento, il ministro dell'Agricoltura, Marcos Montes, ha sottolineato che “l'innovazione tecnologica è il filo che lega la sicurezza alimentare alla sostenibilità”. Secondo il team tecnico del MAPA, l'uso sicuro dei pesticidi e l'analisi dei rischi effettuata dalle autorità brasiliane e internazionali sono strumenti tecnologici fondamentali per garantire la produzione e la fornitura di cibo."

Così in un comunicato il Ministero dell'Agricoltura brasiliano.

