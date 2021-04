Brasile, Gussi (Unica): Produttori brasiliani di zucchero impegnati per la sostenibilità, ora il momento di agire

Le temperature estreme legate ai cambiamenti climatici sono state una delle cause degli enormi incendi boschivi, inondazioni e siccità. Nessuno e da nessuna parte è al sicuro dagli effetti della drastica e accelerata trasformazione del pianeta. Scene immaginabili solamente nei film ora vengono viste nelle notizie in TV e sui social media. In tutto il mondo, si sentono le richieste di aiuto. Queste condizioni meteorologiche estreme, unite alla crisi del coronavirus, hanno dimostrato la necessità di cambiare le nostre abitudini di consumo, compreso il modo in cui viaggiamo e mangiamo.

Al fine di superare le sfide del riscaldamento globale e del cambiamento climatico, negli anni il Brasile ha creato uno dei mix energetici più puliti al mondo ed ha sviluppato una legislazione ambientale molto completa, assicurandosi che la più grande biodiversità del globo rimanga sicura e viva per le future generazioni.

Nel 2016 il Brasile ha lanciato RenovaBio, un programma che promuove la decarbonizzazione del mix dei trasporti sostituendo i combustibili fossili con biocarburanti sostenibili per raggiungere i Contributi Nazionali Determinati (NDC) dal Brasile ai sensi dell'Accordo di Parigi.

Il Brasile si è impegnato a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra (GHG) del 43% (rispetto ai livelli del 2005) entro il 2030. Raggiungere questo obiettivo richiede l'espansione della quota di biocarburanti sostenibili nel mix energetico brasiliano a circa il 18% entro il 2030. Ciò può essere fatto promuovendo il consumo di biocarburanti, aumentando la fornitura di etanolo - in particolare l’etanolo da canna da zucchero - compresi i biocarburanti di seconda generazione e aumentando la quantità di biodiesel nella miscela diesel. Tutto questo senza abbattere neanche un albero.

Guidato da obiettivi annuali, la previsione è che RenovaBio eviti più di 600 milioni di tonnellate di emissioni di CO2eq nell'atmosfera nei prossimi 10 anni, fomentando il consumo di biocarburanti anziché di combustibili fossili. Il programma ha una componente fondamentale: i crediti di decarbonizzazione (CBIO). Questi crediti sono generati sulla base di una valutazione dell'efficienza del ciclo di vita data a ogni singolo produttore e importatore, che riflette la riduzione dei gas serra dei biocarburanti quando paragonati all'alternativa fossile (in CO2 equivalente). Pertanto, più una produzione sarà sostenibile ed efficiente, più saranno emessi CBIO.

Attualmente 223 produttori di etanolo hanno l'approvazione per commercializzare i CBIO. Nel 2020, l'anno in cui il programma è stato ufficialmente implementato, sono stati scambiati più di 14,5 milioni di CBIO. Ciò rappresenta il 97,6% degli obiettivi di decarbonizzazione per il 2019 e il 2020, riflettendo il successo di RenovaBio.

Per aderire al programma, gli stabilimenti dovranno verificare il loro processo di produzione. L'audit farà l’ispezione dell'origine della biomassa, che non potrà provenire da aree disboscate. Pertanto, RenovaBio non solo aiuta a ridurre le emissioni di CO2, ma impone anche ai produttori di impegnarsi per ridurre a zero la deforestazione, andando oltre alla legge ambientale Brasiliana - il Codice Forestale.

E per quanto riguarda la foresta pluviale amazzonica? Circa il 90% della produzione di canna da zucchero avviene nella regione del Centro-Sud del Brasile, mentre il resto cresce lungo la costa del Nordest. Entrambe le regioni si trovano a oltre 2.000 chilometri di distanza dalla foresta pluviale amazzonica, approssimativamente la stessa distanza tra Londra e Il Cairo.

In qualità di guardiani della terra, i produttori brasiliani di canna da zucchero svolgono un ruolo vitale nella protezione e nella ricostruzione delle foreste, nella conservazione della biodiversità e nella fornitura di cibo sostenibile e soluzioni di trasporto verde.

Come individui, sappiamo da tempo che i combustibili fossili sono una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico. Tuttavia, cosa abbiamo fatto a riguardo? E, cosa più importante, cosa possiamo fare adesso? L'uso di biocarburanti sostenibili, come l'etanolo brasiliano da canna da zucchero prodotto da una fonte rinnovabile, è una soluzione immediata a molti dei nostri problemi attuali.

È ora di agire, dicono, è ora di innovare. Dobbiamo rendere i processi di produzione più efficienti. Il tempo stringe e il tempo è adesso. Cosa stai facendo per l'ambiente e per le generazioni future? Se ritieni che le energie rinnovabili siano la chiave per la decarbonizzazione, sostieni i CBIO!

Evandro Gussi

EVANDRO GUSSI è Presidente e CEO dell'Associazione Brasiliana dell'Industria di Canna da Zucchero - UNICA. È Dottore in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di San Paolo (2009) e ha conseguito un Master in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federale del Rio Grande do Sul (2005). Prima di Unica, Gussi era un membro del Parlamento Brasiliano.