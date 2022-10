Brasile, la mostra “Viaggio nella terra del caffè” fa la sua ultima tappa a TriestEspresso Expo 2022

La mostra itinerante del Museo del Caffè affronta il legame storico e contemporaneo del caffè tra Brasile e Italia

Con l’obiettivo di divulgare all’estero il lavoro svolto dal Museo del Caffè (MC), ubicato a Santos in Brasile, il Museo promuove l’ultima tappa della mostra internazionale Viaggio nella terra del caffè. La mostra andrà alla città di Trieste, in Italia, e potrà essere visitata durante la fiera TriestEspresso Expo 2022, che avrà luogo dal 27 al 29 ottobre.

La mostra è stata inaugurata ad ottobre del 2021 presso l’Ambasciata del Brasile a Roma, istituzione che è partner del MC nell’elaborazione di questo progetto, e ha ricevuto circa mille visitatori durante un mese. Dato il successo ottenuto nel mese di marzo del 2022, il contenuto itinerante è stato esposto in una nuova istituzione, ora italiana, l’Accademia del Caffè Espresso, ubicata a Fiesole, in Toscana, occasione in cui ha ricevuto oltre 800 visitatori.

La curatela sviluppata dal team del Museo ha come filo conduttore il rapporto storico e contemporaneo tra Italia e Brasile, avendo come punto di partenza il caffè e le sue diverse prospettive. È infatti grazie al chicco brasiliano che gli italiani hanno saputo trasformare in vera e propria arte la tostatura e la preparazione di questa bevanda, permettendo al Brasile di diventare riferimento mondiale del prodotto. Analogamente, l’agribusiness brasiliano non sarebbe lo stesso senza gli 1,4 milioni di immigrati italiani che, giunti nel Paese tra il 1870 e il 1920, lavorarono soprattutto nelle piantagioni di caffè dello Stato di São Paulo.

L’esposizione è suddivisa in due blocchi: nel primo viene illustrata la prospettiva storica del rapporto Brasile-Italia, mentre nel secondo viene tracciato un panorama della sostenibilità della caffeicoltura brasiliana. L’obiettivo è quello di condurre il pubblico in un viaggio tra passato e presente mostrando la passione che i due popoli hanno in comune per il caffè. Il visitatore potrà conoscere il percorso affrontato dagli immigrati italiani al loro sbarco in Brasile e la loro destinazione nelle campagne e nelle città. In questo contesto storico, il pubblico troverà un’edizione facsimilare del 2o volume dell’opera “Da S. Paolo in Fazenda” (1905 ca.), di proprietà del Museo del Caffè, e un'altra edizione facsimilare del libro di Immatricolazione dell’antica Hospedaria de Imigrantes do Brás (1898), sede attuale del Museo dell’Immigrazione dello Stato di São Paulo.

La mostra presenta anche dati aggiornati sull’agribusiness del caffè: consumo, produzione, agricoltura familiare e l’importanza dell’Italia come una delle principali destinazioni del chicco di caffè brasiliano. Il secondo modulo presenta, inoltre, la strutturazione della rete di ricerca brasiliana, che serve da faro nelle azioni di aumento della produttività, di protezione delle aree native e di diversificazione delle colture. Infine, il visitatore potrà conoscere le iniziative di sostenibilità adottate dal settore in Brasile nell’ambito sociale, economico e ambientale.

Il contenuto resterà esposto durante i giorni 27, 28 e 29 ottobre presso TriestEspresso Expo 2022. Il giorno 27, alle ore 15, Alessandra Almeida, direttrice esecutiva del Museo del Caffè, farà una presentazione sull’istituzione e sull’importanza storica delle relazioni tra il Brasile e l’Italia. La mostra ha il supporto del Consiglio degli Esportatori di Caffè del Brasile (Cecafé), della Cooperativa Regionale dei Produttori di Caffè di Guaxupé LTDA (Cooxupé) e dell’Exportadora de Café Guaxupé.

Il 26 ottobre è prevista la firma dell'Accordo di Partenariato tra il Museo del Caffè e l’Associazione Museo del Caffè Trieste. L'obiettivo di questo ravvicinamento tra le due istituzioni è la costituzione e lo sviluppo di attività congiunte volte ad affrontare le problematiche legate al tema del caffè, direttamente o trasversalmente, su fronti quali la conservazione, la ricerca, l'estroversione e l'educazione. La partnership mira ad affrontare la storia e lo sviluppo socioeconomico e culturale del Brasile nel suo rapporto con l'agrobusiness del caffè, soprattutto per quanto riguarda lo stretto rapporto con l'Italia, da diverse prospettive, privilegiando il lato umano presente nella filiera, mettendo in relazione ricordi unici al prodotto e avvicinando le persone.