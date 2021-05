Brescia Art Marathon e Grana Padano Dop: il gusto torna a correre al fianco del benessere

"Siamo felici di tornare a correre al fianco della BAM – continua il presidente Renato Zaghini – per lanciare un messaggio che promuova uno stile di vita sano, dove l’attività sportiva sposa un’alimentazione corretta e bilanciata. In questo senso, Grana Padano contiene tutte le proprietà nutrizionali utili alla dieta di uno sportivo, dagli aminoacidi ramificati agli antiossidanti. Il 33% del Grana Padano DOP è costituito da proteine, in gran parte di alto valore biologico, con circa il 20% di aminoacidi ramificati (valina, isoleucina e leucina), molto importanti perché possono fornire energia immediata in quanto captati direttamente dai muscoli senza passare per il fegato, e riparare le strutture proteiche danneggiate come le fibre muscolari. Il formaggio DOP più consumato al mondo – conclude Zaghini – non è solo un prezioso alleato per gli atleti, utile per dare la giusta carica prima di una gara senza appesantire grazie alla sua alta digeribilità, ma anche un ottimo compagno di tavola per chi nella dieta ricerca gusto e benessere”.

