BREXIT, GADDA, IV: DI MAIO INTERVENGA PERCHÉ NON SIA SCUSA PER DEREGULATION DOP

La notizia del Prosecco distribuito sfuso all’esterno di una wine bar a Londra dimostra come sia fondamentale vigilare affinché Brexit non comporti una deregulation sugli strumenti di tutela dei prodotti di qualità a denominazione, le DOP. Mi rivolgo al Ministro degli esteri, Luigi Di Maio, affinché in un momento come questo di transizione il Regno Unito non si trasformi in una zona franca in cui tutto è possibile. Somministrare un vino a denominazione come il Prosecco é contrario a ogni disciplinare, dove l’autenticità del prodotto é resa evidente dall’etichetta e dalla fascetta sulla bottiglia. Questi primi casi dovrebbero essere un bel monito a chi per anni nel nostro Paese ha vantato i benefici dell’uscita dall’UE.” Così Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva alla Camera in commissione Agricoltura.

