BTA ISMEA, GADDA, IV: TERRA AI GIOVANI E NUOVE RISORSE DA INVESTIRE NEL SETTORE

"Non si può fare agricoltura senza la terra. Per questo il nuovo bando della Banca Nazionale delle Terre Agricole presentato oggi dalla Ministra Bellanova e da Ismea e che mette a disposizione oltre 10mila ettari è una grande opportunità’ da cogliere, da nord a sud. - ha dichiarato Maria Chiara Gadda capogruppo Iv in Commissione Agricoltura - Obiettivo non secondario di questa misura è quello di reinvestire, insieme ai terreni, anche le risorse derivanti dalla loro vendita. Così da consolidare gli investimenti nel settore agroalimentare e sostenere i giovani imprenditori nel rispondere alle sfide dettate da innovazione e cambiamenti climatici in atto. Una visione strategica che la Ministra Bellanova sta portando avanti con un approccio nettamente diverso da quelle proposte dall’allora ministro Centinaio, come la terra al terzo figlio. Misura velleitarie per fortuna rimaste in attuate.

