BTA – ISMEA: LE TESTIMONIANZE DEI GIOVANI AGRICOLTORI: OPPORTUNITA DI SVILUPPO NOSTRE AZIENDE A MUTUI AGEVOLATI

“Come giovane imprenditrice è stato importante avere la possibilità, grazie a Bta - BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE, di poter accedere a questi fondi perché mi ha permesso di ampliare la mia attività e di avere un mutuo con tasso agevolato. Ed è stato fondamentale”. Questa la testimonianza di Teresa Sardone, giovane imprenditrice agricola, che ha acquistato 89 ettari tramite la Banca nazionale delle Terre Agricole per la sua azienda cerealicola in Puglia, a Cerignola, in provincia di Foggia.

E' partito il 19 febbraio nuovo Bando promosso dalla BTA per i 386 terreni abbandonati messi in vendita a prezzo agevolato da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). C’è tempo fino al 19 aprile 2020 per presentare l’offerta, a partire da oggi in cui sarà possibile consultare online sul sito Ismea ubicazione, qualità e stato di conservazione degli appezzamenti oggi non sfruttati. A disposizione dei giovani agricoltori, driver dell'agricoltura del futuro,

"Questo acquisto tramite Ismea è stato l’ultimo tassello del nostro progetto di trovare dei suoli adatti per lo sviluppo dei vini naturali bianchi", spiega Antonella Manuli, impreditrice di vino e olio in Toscana in provincia di Grosseto. "Partecipare a questo progetto è stato semplice e trasparente".

