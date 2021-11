Bto, la presentazione delle quattro giornate: innovation, destination, food&wine e hospitality

Il Bto si dispiegherà in quattro giornate che si concentreranno su aspetti diversi del turismo. Il 25 novembre sarà dedicato alla digital innovation, il 26 novembre alla destination, il 29 novembre al food and wine e infine il 30 novembre all'hospitality. Nell'arco del pomeriggio Bto ha ripreso i lavori parlando ancora della vision d'insieme con Gabriele Burgio, di Alpitour World: "La domanda è spinta dalla voglia delle persone di viaggiare. La conferma arriva da ottobre, quando con la riapertura delle Maldive, Repubblica Dominicana e Egitto abbiamo registrato un'esplosione delle richieste . Tuttavia ci troviamo di fronte ad una riduzione dell'offerta. Stiamo ora vivendo decisione last minute che portano difficoltà nella pianificazione sia dei viaggi. Ad oggi abbiamo un febbraio ancora vuoto e un gennaio in fase di riempimento. Oggi, dopo la pandemia, la richiesta dell'organizzazione di un viaggio è di nuovo in aumento, riscoprendo l'attività dei tour operator, a patto di avere flessibilità, oggi un cambiamento irreversibile. Oggi la parte digitale chiede un potenziamento e questo viene confermato dai 10mila preventivi al giorno che i nostri sistemi creano, tutti uno diverso dall'altro e sempre più personalizzati".

Il professor Dimitrios Buhalis, della Bournemouth University, si è soffermato sul cambiamento nell'approccio ad una esperienza turistica che sarà diversa rispetto a quella a cui siamo abituati: "Stiamo cercando di tornare alla normalità, ma la tecnologia ha rivoluzionato tutte le nostre vite, compreso il turismo. La Mixed reality può aiutare, come la realtà aumentata, a farci scoprire le cose che davvero ci interessano e non quello che magari vuole farci vedere una guida turistica. Poi c'è l'intelligenza artificiale con i big data che ci aiuteranno a contestualizzare il prodotto giusto al momento giusto. Il terzo elemento sarà l'automazione, e possiamo prendere esempio dalla robotizzazione di Amazon".

Tutto gioca attorno al concetto dei dati, perché sono la chiave di volta che potrà permettere ad un settore in difficoltà come quello turistico a fare il salto di qualità verso il futuro: "Una parte del nostro lavoro è legata alla raccolta di big data in partnership con le pubbliche amministrazioni, così da capire cosa stesse succedendo al tessuto turistico durante la pandemia - spiega Nicola Villa, Executive Vice president di Mastercard -. Per questo abbiamo spesso a che fare con il concetto di "Reset", ovvero far ripartire il turismo in chiave più sostenibile e inclusiva. Per questo stiamo sviluppando alcune iniziative per aiutare le piccole e medie imprese. Uno dei trend è lo staycation, un mix tra vacanza e lavoro in tempi prolungati. Abbiamo rilevato anche un utilizzo maggiore dei trasferimenti su gomma, preferiti ad altre modalità proprio a causa della pandemia. I viaggi business iniziano a ripartire, soprattutto per le piccole e medie imprese".

La presentazione ha accolto quattro panel specificatamente dedicati alle quattro giornate del BTO. Vista la forma ibrida della manifestazione i contributi saranno poi disponibili per quattro mesi. L'innovation, come ha sottlineato Francesca Benati, di Amadeus, si giocherà sulla capacità di risposta degli operatori: "La chiave sarà l'agilità. Abbiamo parlato di innovazione, di velocità, ma dovremo essere capaci di muoverci rapidamente dal punto di vista del marketing. Non basterà aggiungere risorse, dovremo cambiare il modo di fare partnership con varie aziende che possono completare il nostro business e diversificare così i costi". Le fa eco Rita Jusztina Varga, RAIZUP: "Al momento i dati ci dicono che in Italia ci sono più di 50mila posizioni aperte nel settore dell'ospitalità, una sfida da affrontare per il prossimo decennio", mentre Simone Puorto, di Travel Singularity, non vuole parlare di punto di non ritorno: "Il cambiamento era già in corso prima del Covid, che ha solo accelerato alcuni processi. Semplicemente abbiamo tagliato circa 10-15 anni. e oggi abbiamo tre tendenze: la richiesta del viaggiatore medio per la flessibilità della prenotazione".

Misa Labarile, della Commissione europea, parla di destination, di come cambieranno i luoghi: "Dobbiamo certamente tornare alla normalità e il turismo deve tornare nell'agenda della Commissione Europea. L'UE può creare accordi con stati e regioni e un memorandum di intesa metterà assieme tutte le idee per i prossimi dieci anni. Si tratta di una visione che si è evoluta grazie al contributo di tutti. Uno degli obiettivi è avere accesso ai dati libero a tutti, perché la condivisione è fondamentale". Per Dolorez Ordonez, legata al programma Smart Cities della Commissione, l'obiettivo è offrire servizi migliori ai cittadini: "La città smart deve offrire servizi sia a chi ci abita sia ai turisti. L'intelligence cities challenge coinvolge 30 città. Dobbiamo individuare le necessità di ciascuna e una strategia. Come rendere queste destinazioni sostenibili ma efficaci? Serve un esperto per ogni città e per ogni aspetto". Ma non deve essere tralasciato l'aspetto degli abitanti dei luoghi visitati, come conferma Patrick Torrent, dell'Agenzia catalana per il turismo: "Abbiamo bisogno di un nuovo patto sociale, serve una luce verde da parte dei residenti, chiediamo un impegno globale per il turismo responsabile, mettere dietro lo stesso tavolo l'industria del turismo e gli attori locali".

Ma quali sono le sfide del turismo enogastronomico? Per Magda Antonioli, della Bocconi di Milano, "si tratta di una componente importante del turismo, capace di convogliare risorse per un territorio e la sua tradizione, ma solo a patto di confezionare un pacchetto esperienziale cucito addosso ad ogni turista". Stefano Mosca, della Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba, ha coniato un neologismo: Turismo "enogastronobile", che unisce insieme enogastronomia e sostenibilità, che però deve essere anche sociale".