Buyfood, Palumbo (Sistema Toscana): la nostra regione e i suoi prodotti raccontati attraverso il Digital. VIDEOINTERVISTA

“Per la Regione Toscana e per Fondazione Sistema Toscana l’agroalimentare è uno dei dei settori determinanti, un pilastro dell’economia. Noi lo raccontiamo soprattutto con la comunicazione digitale, con tanti strumenti, come i social per Buyfood e Buywine, come una redazione con In Toscana che produce contenuti audiovisivi specifici per il web e con nuovi strumenti, come podcast che raccontano storie di territori, di produzioni e di uomini.

Così ad AGRICOLAE Francesco Palumbo, direttore Fondazione Sistema Toscana, in occasione della giornata conclusiva di Buyfood.

“Tutto questo vuol dire innovazione ed è un messaggio per i giovani: l’agricoltura è anche ricerca ed è attrattività per i mercati internazionali. Questo lo dimostrano i dati del nostro portale con oltre 220mila persone che si sono collegate”, conclude Palumbo.