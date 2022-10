Buyfood Toscana, Corsetti (Cam.Comm. Firenze): fondamentale ingresso GDO, anello finale verso i consumatori. VIDEOINTERVISTA

“Buyfood 2022 è un evento oggi che viene raccontato con i numeri, importantissimo per un evento fondamentale: per la prima volta è presente la grande distribuzione. In un periodo nel quale si fa riferimento alla sostenibilità, alla qualità e alle filiere, noi in Toscana soffriamo la catena della produzione e del valore aggiunto”.

Così ad AGRICOLAE Angelo Corsetti, Camera Commercio Firenze, in occasione della giornata conclusiva di Buyfood.

“Con lo sforzo fatto dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio siamo arrivati ad avere tra gli attori la GDO, per buona parte l’anello finale che arriva ai consumatori è per noi fondamentale. Questa è una grande edizione per il numero e la qualità dei partecipanti”, conclude Corsetti.