BuyFood Toscana, De Castro: Con riforma su IG consorzi più forti e maggiore tutela prodotti. Importante passi avanti anche su semplificazione

“Siamo nel cuore della discussione sulle indicazioni geografiche, su questo nuovo regolamento. Abbiamo appena presentato una prima bozza di quelle che sono le impostazioni del parlamento europeo e ci apprestiamo a presentare l’8 novembre prossimo in Comagri la posizione ufficiale del parlamento Ue. I punti cardine di questa riforma sono una importante e straordinaria opportunità che viene data nella realizzazione di un testo unico per i prodotti di qualità, per le indicazioni geografiche a livello europeo. È la prima volta che si mette mano in modo così coordinato ad un insieme di norme che possono davvero rafforzare il ruolo dei consorzi e rendere più solida la tutela a livello europeo e internazionale, e soprattutto semplificare. Ogni volta infatti che si deve modificare un disciplinare ci vuole molto tempo, in alcuni casi anni, e non si possono più tollerare tempi di attesa così lunghi. Questa riforma vuole dunque semplificare anche dal punto di vista procedurale, fissando un tetto di massimo 5-7 mesi per avere una risposta da Bruxelles. Occorre poi semplificare dando più ruolo agli Stati membri, non si capisce infatti perché ci debbano essere due strade, una nazionale e una Europea, quando basterebbe solo quella nazionale.”

Così l’Europarlamentare Paolo De Castro nel corso di BuyFood Toscana.