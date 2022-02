BuyWine 2022, Saccardi: La Toscana del vino riparte in presenza, segnale importante per tutto il paese. VIDEOINTERVISTA

“La Toscana del vino riparte in presenza e questo è un grande momento dopo l’edizione precedente, che comunque ha avuto un ottimo successo con più del 50% di contatti consolidati. Oggi però siamo in grado di fare una formula un po’ mista ed è davvero bello rivedere in presenza tante aziende e tanti buyers che si incontrano, seppur in un modo programmato così da non creare momenti di assembramento. Abbiamo qui oggi tante aziende, 100 biologiche, 200 nel complesso, più di 30 paesi rappresentati tra i buyer e dunque un grande successo che conferma come la Toscana sia sempre attrattiva. Anche gli ultimi dati sui vini più importanti vedono i vini toscani sulla vetta delle classifiche, c’è oggi tanga qualità e tanta passione e credo che la ripartenza di Buy Wine 2022 sia un segnale importante anche per tutto il paese.”

Così ad AGRICOLAE l’assessore della regione Toscana Stefania Saccardi a BuyWine 2022.