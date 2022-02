Buywine Toscana, Giani: punto di riferimento pmi. No a parametri astratti Ue, vino fa ‘buon sangue’. Pronti a ribellione. VIDEO

“Io vi trasmetto la saggezza di mio nonno che diceva che il vino fa sangue, come tutti gli elementi del nostro agroalimentare. E non si preoccupi l’Unione Europea a penalizzare - e a dare certificazioni astratte di qualità- il vino, perché ci sarebbe una ribellione. I fatti, la storia, quello che noi sappiamo del nostro vino è che è uno dei biglietti distintivi della Toscana, dell’Italia e dell’Europa stessa. Si agisca dunque con ragionevolezza perché noi siamo orgogliosi del nostro vino e questa è la nostra migliore vetrina”. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani non usa mezzi termini dal palco di BuyWine Toscana 2022 sul rischio che da Bruxelles venga penalizzato il vino italiano e il vino in generale attraverso etichette colorate o parametri astratti.

Giani evidenzia poi come la Toscana sia piena di piccole e medie produzioni che per offrire il meglio hanno bisogno di un buyer che li porti in tutti i paesi e di una manifestazione che metta insieme tutti questi produttori e tutti questi buyer. “Certo c’è Vinitaly con la sua capacità di mettere nei suoi capannoni all’interno della fiera di Verona quello che sono le capacità propositive, ma da un punto di vista della specificità territoriale e della valorizzazione della piccola e media produzione che spesso trova identificazione nella qualità, beh BuyWine è diventata il punto di riferimento”, conclude.