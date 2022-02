Buywine Toscana, Alessandro Benvenuti: prima sbronza pigiando il mosto. Palato intelligente e vino rosso. AUDIOINTERVISTA

Al via BuyWine Toscana, la più grande iniziativa commerciale regionale per il settore vitivinicolo. La dodicesima edizione si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze l’11 e il 12 febbraio 2022.

Ne parliamo con Alessandro Benvenuti, è un modo per ripartire dopo il periodo più duro del Covid?

"Mi sembra che la chiusura non abbia impedito alla gente di bere. I dati non li conosco ma da quella che è la mia esperienza personale di amici e parenti mi sembra che la gente ci sia data da fare in questo frangente. Poi in generale è ovvio che, finita una cosa particolare come la pandemia che ha messo in discussione i termini stessi della nostra esistenza, si abbia voglia di ripartire e ricominciare tutte le vecchie e care abitudini. Però mi sembra che durante il lockdown si sia bevuto parecchio".

Qual'è il tuo rapporto con il vino?

"Io non ho una gran cultura ma per fortuna ho un palato intelligente. Riconosco se un vino è buono o cattivo. Avevo un nonno, che è quello che poi è diventato Nonno Annibale nella saga dei Gori, che era portiere alle cantine del Ruffino. Andavo a mangiare e a pranzare con lui per fargli compagnia, ero il cocco. Io ho conosciuto questo mondo con mio nonno, girando nello stabilimento vuoto e misterioso e guardando tutte le fasi della lavorazione del vino. Inoltre, provenendo da una famiglia di contadini, ho vissuto da piccolo tutte le fasi della vendemmia. La mia prima sbronza me la sono presa pigiando il mosto con i piedi scalzi per dieci secondi. Fui subito portato via ubriaco".

Vino rosso o vino bianco?

"Vino rosso assolutamente, vengo dalla Toscana e quindi vino rosso per sempre. Anche se non disdegno il bianco in certe occasioni, soprattutto d'estate".