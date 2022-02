Buywine Toscana torna in presenza e più grande. Il 70% buyer ha proseguito contatti e trattative della scorsa edizione

Oltre 20.000 degustazioni in due giorni, 2500 incontri B2B scalettati tramite agende digitali e 1300 etichette in degustazione: torna Firenze BUY WINE Toscana, la più grande vetrina internazionale di vino made in Tuscany.

Dopo la Digital Edition del 2021 che aveva visto la spedizione di kit per l’assaggio in tutto il mondo parte oggi la 12ª edizione che torna in presenza alla fortezza Da Basso di Firenze.

L’evento promosso dalla regione Toscana insieme alla Camera di Commercio di Firenze e organizzato da promo Firenze il coordinamento della comunicazione vede rinnovarsi il rapporto con True Italian taste, Maeci, Assocamerestero per la selezione dei buyer da Stati Uniti e Canada.

Sono oltre 100 i buyer provenienti da 30 paesi: Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Danimarca Repubblica Ceca, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi e Svezia gli stati più rappresentati.

Ma anche Colombia, Perù, Cile Argentina e Messico.

Sono invece oltre 200 le aziende vitivinicole presenti di cui circa 100 certificate Bío per un totale di 25 milioni di bottiglie di vino prodotte ogni anno. La maggior parte provengono dalla provincia di Siena, Firenze, Grosseto, Arezzo, Livorno, Pisa, Lucca Pistoia e Prato.

Parla di “scommessa coraggiosa vinta” l’assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi specificando come quest’anno BUY WINE torni in presenza “confermando il grande interesse di buyer e a testimonianza del peso e delle potenzialità che il settore vino rappresenta per la regione”.

“Il vino si conferma un grande ambasciatore dell’eccellenza Toscana nel mondo” dichiara invece Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze. “Con un export di 840 milioni nei primi nove mesi del 2021 segna +20% sull’anno precedente e +12% sul 2019” nell’epoca pre covid.

La piattaforma che genera le agende digitali di buyer e seller è basata sul sistema di matchmaking che incrocia i loro rispettivi profili. In queste fasi preparatorie sono state raccolte oltre 10.000 preferenze di incontro, un’attenzione ai dettagli che anche nella passata edizione svoltasi da remoto ha fatto registrare un tasso di soddisfazione da parte dei partecipanti pari a 92,5%.

Secondo un’indagine svolta a sei mesi dalla manifestazione 2021 il 70% dei partecipanti ha dichiarato di aver proseguito i contatti e le trattative mentre il 51% aveva già stretto un accordo commerciale era in procinto di farlo.

Molti poi i protocolli per la salute definiti in questa rinnovata edizione allestita per la prima volta al piano terra del padiglione Spadolini: 2500 metri quadri in più a disposizione delle aziende e tavoli più grandi per garantire un maggiore distanziamento tali postazioni.

Al termine della due giorni in fiera i buyer internazionali parteciperanno poi un wine tour sul territorio scegliendo tra cinque itinerari ideati in collaborazione con le Camera di Commercio di Lucca, Massa, Carrara Pisa e Firenze.

La settimana dell’anteprima di vini di Toscana dedicata alla presentazione delle nuove annate e le principali denominazioni del territorio si svolgerà dal 19 al 25 marzo.