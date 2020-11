Caa- Agea, Vallardi: Pagliardini non vuole trovare soluzione, ma non è il Re Sole e siamo in democrazia

"Quello che io non riesco a capire è come mai Pagliardini non voglia trovare la soluzione. Il dubbio che inizia a insinuarsi è quello che il problema non sia quello di non riuscire a trovare la soluzione ma quella di non volerla trovare".

Così il presidente della commissione Agricoltura del Senato Giampaolo Vallardi ad AGRICOLAE in merito alla nota inviata da Agea in merito alla convenzione Caa che esclude - di fatto - i professionisti, laureati e agrotecnici dal sistema Sian.

"Pagliardini sembra voglia essere il padrone assoluto dei dati costringendo i laureati tecnici professionali a doversi rivolgere a lui per potervi accedere", prosegue. "Dubbi che ormai si sono insinuati anche nella stessa maggioranza politica che lo ha sostenuto".

Commentando poi ancora la nota Agea inviata nella giornata di ieri in cui Pagliardini dichiara: "nel pieno rispetto delle prerogative di ciascuno dei soggetti intervenuti in questi giorni su questo tema occorre evitare il rischio di ledere l'autonomia organizzativa e finanziaria e contabile di un ente pubblico", il presidente Vallardi è tranchant: "Bisognerenne ricordare a Pagliardini che siamo nel 2020 e non all'epoca del Re Sole. E per fortuna siamo in democrazia".