CAA, DE BONIS: “BELLANOVA RISPETTI LAVORATORI AUTONOMI E FACCIA MENO PROPAGANDA”

“Si tratta – ha affermato il senatore – di un attacco senza precedenti al lavoro autonomo, che crea non pochi timori per una pericolosa deriva istituzionale. Più volte ho provato a spiegare al direttore Pagliardini e alla Ministra Bellanova che l’idea di stabilire regole più stringenti per il personale non può prescindere da chi è già professionista nel settore perché chiamato a svolgere le delicate attività con l’organismo pagatore. Il lavoro va tutelato in qualunque modo quando questo è regolarmente svolto. Non è ammissibile discriminare un soggetto perché sceglie di operare come libero professionista e non in un’altra forma giuridica. Né tantomeno è ammissibile sottostare ai condizionamenti della Coldiretti”.

