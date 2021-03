Caccia, Caretta (FDI): i cacciatori non paghino gli errori commessi da altri

"Trovo del tutto incredibile la leggerezza con cui il ministero della Transizione ecologica vorrebbe proporre una moratoria dell'attività venatoria sulle tortore selvatiche, perché non è stato effettuato un corretto monitoraggio della specie e perché l'apposito piano di gestione non è stato ancora approvato. Per questo ho chiesto al Ministro Cingolani di rendere noto il piano di gestione della tortora selvatica elaborato assieme all'ISPRA e di convocare immediatamente e la Conferenza Stato Regioni, per sottoporlo all'attenzione dei territori e agevolare l'approvazione. Basta due pesi e due misure, non deve essere il mondo venatorio a pagare per le inadempienze altrui." Lo afferma l'On. Maria Cristina Caretta, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura di Montecitorio.

