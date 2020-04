CACCIA REGIONE VENETO PROROGA I TERMINI PER CONSEGNA TESSERINI VENATORI E PER ASSEMBLEE AMBITI TERRITORIALI E COMPRENSORI ALPINI

“Con un apposito provvedimento - sottolinea l’assessore regionale alla caccia Giuseppe Pan – la Giunta ha prorogato al prossimo 18 settembre il termine ultimo per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020. Il termine ordinario, già oggetto di una prima proroga, cadeva proprio nel periodo di prima e più restrittiva attuazione delle misure di distanziamento sociale; per questo abbiamo anche voluto prevedere delle ulteriori misure - procedurali ed organizzative – per limitare gli spostamenti e ridurre al minimo gli assembramenti. Sarà così possibile restituire il tesserino della passata stagione venatoria nel momento del ritiro di quello per la prossima stagione. Abbiano anche voluto promuovere tra i cacciatori la possibilità di provvedere alla restituzione in forma collettiva, delegando le proprie associazioni o gli Ambiti territoriali o i Comprensori alpini di caccia, prevedendo anche, da parte delle nostre strutture territoriali, la ricezione contingentata e su appuntamento, in modo da ridurre al minimo le occasioni di assembramento”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK