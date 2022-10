Caffè Brasiliano, il 7 ottobre la giornata dedicata dall’Ambasciata del Brasile al Caffè Sant’Eustachio a Roma

Si terrà il 7 ottobre 2022, dalle ore 14 alle 17, presso l'Emporio Sant'Eustachio (Via della Maddalena, 36 Roma), la Giornata del Caffè Brasiliano, promossa dall'Ambasciata del Brasile a Roma, in collaborazione con Sant'Eustachio il caffè e l'Associazione dei Caffè Speciali del Brasile — BSCA. Ingresso libero.

L'obiettivo dell'evento è la promozione delle eccellenze brasiliane attraverso la degustazione di alcuni tra i migliori caffè prodotti in Brasile, nonché occasione per trasmettere al pubblico informazioni storico-culturali legate a questa bevanda. I partecipanti saranno invitati a fare un viaggio sensoriale tra aromi e sapori, e avranno modo di avvicinarsi al mondo del caffè brasiliano grazie al materiale che verrà distribuito.

Il Brasile è tradizionalmente il più grande produttore ed esportatore mondiale di caffè, coltura e cultura che simboleggiano l'eccellenza dell'agroalimentare brasiliano. I brasiliani sono, in termini assoluti, anche il secondo principale mercato di consumo della bevanda.

Si tratta altresì del prodotto "made in Brazil" con il maggior numero d'indicazioni geografiche (IG) registrate presso l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI). Questo interessante aspetto riflette non solo la qualità del caffè, ma anche il suo vincolo speciale con il paesaggio, la storia, il territorio, l'elemento umano e la cultura nazionale. La bellezza delle regioni dove si produce il caffè in Brasile, insieme alla natura, si traduce in un prodotto di sapore speciale, autentico e unico, come il Brasile stesso. Tra le denominazione, possiamo citare Alta Mogiana, Mantiqueira, Capara6, Espirito Santo, Oeste da Bahia, tutte sinonimi di eccellenza.

Il rito del caffè è stato da sempre un vero simbolo della simpatia, allegria e dell'ospitalità del popolo brasiliano. E inoltre un elemento di socialità per la popolazione e la sua produzione e consumo raccontano un po' della storia economica e culturale del Paese. In Brasile, la prima colazione è riferita come "o café da manhà", cioè "il caffè del mattino"

A cavallo tra il XIX e XX secolo, il successo delle piantagioni di caffè nel sud-est brasiliano ha generato un surplus di reddito che ha favorito l'allora incipiente industrializzazione brasiliana. San Paolo, all'epoca principale Stato produttore di caffè, è non a caso lo Stato del Brasile con il maggior numero di discendenti italiani, molti dei quali costituivano la mano d'opera per le piantagioni di caffè o per l'industria nascente. La forte irnmigrazione italiana in Brasile nel secolo XIX e inizio del secolo XX si sente ancora oggi attraverso la presenza di tanti discendenti d'italiani in stabilimenti produttori di caffè in Stati come Minas Gerais, Espirito Santo, Sào Paulo, Bahia e Paranâ, in territori di straordinaria bellezza, dove si producono varietà come Catuai, Catuai Amarelo, Bourbon Amarelo, Acaiâ, tra le altre.