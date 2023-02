Cai Agromec: Bene i 100 milioni del Pnrr per i frantoi, agromeccanici pronti a investire

CAI Agromec accoglie con soddisfazione la firma da parte del ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida del Decreto che stabilisce le modalità di emanazione dei bandi regionali riguardanti i 100 milioni di euro del Pnrr (Missione 2 componente 1, Investimento 2,3) destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari", che intende incentivare la sostituzione completa o il rinnovamento di alcuni componenti dei frantoi più obsoleti, con l'introduzione di impianti di molitura ad estrazione a 2 o 3 fasi di ultima generazione.

«Molte aziende nostre associate, in particolare in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Puglia, svolgono anche attività di molitura delle olive – spiega il presidente di CAI Agromec Gianni Dalla Bernardina – quindi sono interessate a rinnovare i loro impianti sia per migliorare la capacità produttiva sia per ridurre l’impatto ambientale del processo di estrazione dell’olio d’oliva, in maniera da rispettare i principi europei sulla sostenibilità. Auspichiamo quindi che le aziende agromeccaniche possano usufruire di questa importantissima opportunità. Inoltre dovranno essere incluse nei bandi per l'ammodernamento dei macchinari agricoli, che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, per i quali il Pnrr prevede una dotazione di 400 milioni di euro».