Cai Agromec. Novità in agricoltura, se ne parla al convegno Unima di Parma

Approvazione del bilancio consuntivo 2022, presentazione del bilancio preventivo 2023 e, nella sessione pubblica a partire dalle 16, illustrazione ai soci e alle imprese presenti delle novità in arrivo in ambito agricolo. Questi gli argomenti principali dell’85esima assemblea generale ordinaria di Unima Parma, in programma sabato 18 febbraio a partire dalle 15, presso La Corte di Giarola a Collecchio (Pr).

Il direttore di Unima Parma, Angelo Corradi, alla presenza tra gli altri del presidente nazionale Cai Agromec, Gianni Dalla Bernardina, introdurrà gli interventi previsti nella Finanziaria 2023 per la categoria dei contoterzisti. A seguire il responsabile tecnico Cai Agromec Roberto Guidotti interverrà su due temi di stretta attualità: “La revisione delle macchine agricole: novità operative”, e “Il nuovo Albo regionale delle imprese agromeccaniche: opportunità di contributi a fondo perduto per il nuovo bando che a breve sarà pubblicato”.

Dopo il saluto degli sponsor e il contributo del Consorzio Agrario di Parma con l’esposizione nel piazzale di una gamma di macchine agricole, la seconda parte degli interventi tecnici riprenderà alle 17,45. Corradi e Guidotti interverranno su: “La normativa attuale sul deposito del gasolio agricolo e sul deposito del gasolio industriale”; Bando Isi Inail 2023 - Contributi a fondo perduto fino a 130.000 euro per l’acquisto di macchine sicure e/o la sostituzione di macchine obsolete e non sicure”; “Controlli Ausl 2023 per caricatori telescopici e patentino”, “Le tariffe delle prestazioni agromeccaniche della provincia di Parma: tecnicismo e riflessioni”.

La giornata si concluderà con il dibattito tra i presenti a partire dalle 19, la consegna della targa di riconoscimento alla fedeltà al lavoro e all’associazione, il cabaret con Willer Collura e la tradizionale Riffa di categoria, che quest’anno mette in palio una crociera per il primo estratto.

«Il settore agromeccanico sta vivendo un momento di profonde trasformazioni e necessita di un confronto costante e assiduo con le istituzioni – commenta Angelo Corradi – . Solo per fare un esempio, basti pensare che già oggi i contoterzisti arrivano a svolgere fino al 90% dei lavori agricoli. L’appuntamento dell’assemblea generale ordinaria di Unima diventa quindi fondamentale per inquadrare il futuro della categoria e programmare le prossime istanze da portare avanti».