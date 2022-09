Cai, primo semestre 2022: utile consolidato di 6,4 mln euro ed un ebitda consolidato di 14,6 mln euro

In data 27 settembre 2022, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”) che ha esaminato l’andamento del primo semestre 2022 di CAI e del consolidato di CAI rilevando un utile netto pari a 5,9 milioni di euro ed un EBITDA di 7,6 milioni di euro, per CAI, e un utile consolidato pari a 6,4 milioni di euro (+60% rispetto al 30 giugno 2021) ed un EBITDA consolidato di 14,6 milioni di euro (+64% rispetto al 30 giugno 2021), per il consolidato.

“I risultati numerici della semestrale rispettano a pieno gli obiettivi del piano industriale e danno conferma di come Consorzi Agrari d’Italia sia il primo soggetto nazionale del comparto agricolo – spiega Gianluca Lelli, Amministratore Delegato di CAI –. Il secondo semestre vedrà CAI ancor più presente sul territorio nazionale con l’operatività del nuovo ramo del Nord Est, che porterà ad un’ulteriore evoluzione del gruppo con conseguenti nuovi investimenti”.

“Purtroppo il contesto macroeconomico per il secondo semestre risulta ancor più incerto e mutevole del primo – analizza Lelli – Consorzi Agrari d’Italia si impegnerà ancor di più ad essere flessibile e capace di cogliere le opportunità per ridurre i costi dei mezzi tecnici, promuovere i contratti di filiera e valorizzare soluzioni innovative e sostenibili per garantire stabilità, continuità e reddito alle aziende agricole italiane”.

Si evidenzia che i risultati esposti sono stati determinati applicando i principi contabili nazionali (OIC).

A proposito di CAI – Consorzi Agrari d’Italia

CAI è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza e la capacità di valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-industriale italiano, BF SPA con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a questo progetto, gli agricoltori diventano protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità.

Il progetto poggia su una rete che produce oltre 1 miliardo di ricavi annui e conta più di 20 mila soci agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni.

Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud e Consorzio Adriatico., Consorzio del Nord Est.

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di crescita basato su una razionalizzazione che nel medio periodo riduce i costi dei mezzi di produzione, un'assistenza tecnica completa, una vasta rete di prodotti e servizi, l'innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro giornaliero dei produttori e garantire qualità al consumatore.