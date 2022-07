Caldo, Coldiretti, domani lunedi 1/8 al via la vendemmia anticipata

Al via domani lunedì 1 agosto in anticipo per il caldo e la siccità la vendemmia 2022 con le prime stime sulla produzione a livello nazionale di vino Made in Italy sul quale pesa quest’anno anche il balzo dei prezzi, dall’energia al vetro, mette a dura prova i bilanci delle aziende. L’appuntamento è per domani lunedì 1 agosto 2022 dalle ore 9 nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in Franciacorta con la vendemmia delle uve per la produzione di spumanti, le prime ad essere raccolte nella Penisola. Nell’occasione verrà divulgata l’analisi della Coldiretti con le prime anticipazioni sulla vendemmia ma anche dati sull’export e sull’impatto occupazionale ed economico del vino Made in Italy nel 2022 con le incognite della guerra in Ucraina e delle tensioni internazionali e la straordinaria capacità di resilienza dei viticoltori e delle cantine tricolori.