Caldo, Coldiretti, scoppia in 2021 tropicale con 1 bufera al giorno Maggio e’ stato tra I piu’ freddi da 30 anni al nord

Con l’arrivo improvviso del grande caldo scoppia l’estate in un 2021 tropicale segnato dall’inizio dell’anno da piu’ di una bufera al giorno tra bombe d’acqua, trombe, d’aria, tempeste di fulmini e violente grandinate con danni nelle città e nelle campagne. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati ESWD che ha registrato fino ad ora 190 eventi estremi nel 2021. Se per molti italiani è stata l’occasione per una gita fuori porta al mare, in montagna o in campagna, l’arrivo del caldo - sottolinea la Coldiretti - è stato purtroppo preceduto da violente grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo lungo la Penisola, dalla Lombardia alla Calabria fino in Sardegna con danni a ortaggi, frutteti e vigneti e la perdita di un intero anno di lavoro per molte famiglie. La bolla di calore del fine settimana – continua la Coldiretti - è stata preceduta da un mese di maggio freddo con una temperatura di quasi mezzo grado (-0,45 C) inferiore alla media storica secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isac – Cnr, ma al nord la colonnina di mercurio non era mai scesa cosi tanto negli ultimi 30 anni. Siamo di fronte in Italia alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere – conclude la Coldiretti – oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK