Campagna di vaccinazione in Veneto, Confagricoltura mette a disposizione le proprie sedi

“Nell’incontro di oggi abbiamo appreso che sarà possibile vaccinare nei luoghi di lavoro, con la presenza di personale sanitario, dipendenti e associati – sottolinea Lodovico Giustiniani , presidente di Confagricoltura Veneto -. Altre regioni, come la Lombardia, stanno già partendo e anche noi siamo fiduciosi che questo protocollo possa essere una risposta operativa efficace per contribuire alla riuscita della campagna vaccinale in Veneto. Perciò metteremo a disposizione i nostri uffici in tutta la regione e sensibilizzeremo le nostre aziende più strutturate sull’opportunità di offrire i propri spazi alla vaccinazione dei dipendenti. Da parte nostra lavoreremo con la cabina di regia per riempire il protocollo dei contenuti necessari e delle modalità attuative per affrontare la campagna, con l’auspicio che le dosi di vaccino arrivino in tempi rapidi e in numero elevato. Solo così potremo contenere l’espansione del contagio e sperare in un ritorno alla normalità”.

