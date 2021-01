Campania, Caputo: Su Psr giovani massima trasparenza, tolleranza zero su comportamenti scorretti e rivoluzione nell’organizzazione

Non a caso il mio primo impegno come Assessore è stato proiettato ad una più consona e razionale riorganizzazione della macrostruttura dell’Assessorato, al fine di facilitare il naturale processo di turn over, la razionalizzazione dei processi lavorativi ed un più corretto rapporto con il comparto. Nelle condizioni attuali e nelle more degli esiti della commissione, non si può procedere ad un "liberi tutti". – Lo ha dichiarato Nicola Caputo Assessore regionale all’Agricoltura della Regione Campania a proposito delle problematiche concernenti il Progetto Integrato Giovani. - I lavori della Commissione di Controllo sulla verifica della coerenza interna dei dati dei fascicoli e sui requisiti di ammissibilità, a seguito di un esposto pervenuto da un cittadino, si sono conclusi con il rafforzamento di un dato problematico che ci induce ad eseguire un ulteriore controllo, su tutte le pratiche risultate ammesse (728). Conseguentemente ai risultati emersi dai lavori della Commissione esaminatrice abbiamo avviato una rotazione del personale preposto e l’immediata revoca dei finanziamenti erogati per quelle domande risultate non idonee per circa 7,5 Meuro! Abbiamo il dovere morale e l’obbligo amministrativo di addivenire, il prima possibile, ad una graduatoria cristallina, depurata dalla presenza di posizioni illegittime. Stiamo affrontando una fase complessa con decisioni difficili da assumere dovendo, purttroppo, contare su risorse esigue. Decisioni – spiega ancora Caputo – che prenderemo, lo ribadisco, dopo gli opportuni confronti con tutti gli stakeholders, con i quali è stata concordata in sede di Tavolo Verde anche l'attività di verifica posta in essere. Il mio impegno è volto alla risoluzione di questo complesso e disastroso empasse, che ha radici profonde negli anni. L’operato di questo assessorato , non poteva e non può che muovere dall’esigenza di salvaguardare tutti gli interessi in gioco, soprattutto dei giovani, ma di tutti i giovani, anche di coloro che hanno deciso di intraprendere attività agricole in epoca successiva al 2018. I lavori di controllo saranno rigorosissimi ed andranno avanti anche per la fase di emissione dei pagamenti, al fine di tutelare i tanti utenti che, nel rispetto della legge, hanno deciso di partecipare ad un bando pubblico, a garanzia dei principi della pubblica amministrazione e di coloro che hanno una concreta legittimazione a ricevere il beneficio. Chiedo dunque a tutti – dichiara ancora l’Assessore Nicola Caputo - di assumere posizioni coerenti con il percorso che abbiamo condiviso evitando inutili e strumentali speculazioni a danno proprio di quei giovani che a gran voce si sostiene voler difendere”.

