Camper Golosi, Cortesi: il camperista torna sempre a casa con il frigo pieno dei prodotti di qualità italiani

"Siamo attenti alle cose che vengono dall'estero, senza pensare alle bellezze che il nostro paese sa offrire. L'indotto dei camper è eccezionale ed oggi è difficile acquistarne sia nuovi che usati, a fronte delle tante richieste, questo perché la pandemia ha favorito questo tipo di turismo. C'è la possibilità che questa guida potrebbe essere presentata al salone del camper in inglese, francese e tedesco e questo progetto rappresenta quello che possiamo offrire in Italia come turismo alternativo. Ricordiamoci che il camperista torna sempre a casa con il frigo pieno con prodotti di qualità italiani. Ringrazio l'editore ed il senatore Centinaio per l'opportunità".

Così Enzo Cortesi, autore del volume Camper Golosi, viaggio tra i prodotti tipici dell'Italia, in occasione della presentazione avvenuta oggi al Mipaaf.

"sono onorata per questo incontro. Siamo qui come editori ed è bello seguire questo progetto di tutela per le eccellenze di questo paese, un aspetto che realizza il progetto della nostra casa editrice, quello di dare significato alla cultura del nostro paese. Quando si parte con il camper si torna pieni, di prodotti ed esperienze e dobbiamo creare legami tra sapere e sapore, questa guida ne è l'emblema, perché racconta questi prodotti così tenacemente salvaguardati: il viaggio è un'esperienza ed il libro è anche questo, qualcosa da gustare con leggerezza, ma senza superficialità".

Così Valentina Ferri, editrice Fve Editori, in occasione della presentazione del volume Camper Golosi, viaggio tra i prodotti tipici dell'Italia, avvenuta oggi al Mipaaf.