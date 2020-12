Canapa, Maglione (M5S): settore aspetta risposte. Inaccettabile ritardo su istituzione tavolo tecnico

“Nonostante sia stato tutto definito e individuati già da settembre i 7 referenti degli operatori e portatori di interesse della filiera della canapa, nonché designati i rappresentanti degli altri ministeri, il Tavolo di filiera, luogo ideale per un confronto attivo e costruttivo, per favorire lo sviluppo di questa coltivazione e delle relative produzioni, ancora non è stato istituito. Ricordo che lo scorso 2 dicembre la Commissione delle Nazioni Unite sui narcotici ha deciso di riclassificare la cannabis, rimuovendola dall’elenco delle droghe sottoposte a rigidi protocolli di controllo che hanno contribuito allo stigma dell’uso farmaceutico dei cannabinoidi. Una decisione che contribuisce a richiamare ulteriormente l’interesse verso un prodotto che si presta ad usi che vanno dall’alimentare all’edile. Nel ringraziare il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L’Abbate per il proficuo impegno nel portare avanti questo lavoro insieme ai rappresentanti del settore, ci chiediamo quali possano essere le motivazioni della ministra Bellanova per un tale ritardo, che sta tenendo in stallo un intero settore che invece ha tutte le carte in regola per partire e contribuire alla crescita del settore agricolo. Per questo è importante che la ministra firmi subito il decreto, al fine di fugare ogni dubbio su possibili motivazioni politiche”.

