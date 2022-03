Caner a Roma per Cpa: Fauna selvatica, politiche sviluppo rurale e Pac al centro del tavolo coi ministri Cingolani e Patuanelli

Si è svolto oggi a Roma il tavolo dedicato al mondo dell’agricoltura, dove l’assessore Veneto, nonché Coordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Federico Caner, ha ribadito la centralità e l’urgenza con cui deve essere trattato il tema del rincaro dei costi energetici, a fronte anche dell’emergenza Ucraina e la difficoltà degli approvvigionamenti delle materie prime, oltre ai temi all’ordine del giorno della CPA.

Durante l’incontro con il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il Ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e la Sottosegretaria Vannia Gava, sono state avanzate alcune proposte su diversi temi, dalla contribuzione straordinaria per il settore al rinvio della nuova PAC, dalla diminuzione delle accise allo sblocco di tutti i pagamenti sospesi, la moratoria e la ristrutturazione del debito, dalle criticità croniche legate ai grandi carnivori e agli ungulati alle difficoltà registrate nel settore della pesca, dagli incentivi alle aziende alla semplificazione per l’implementazione dell’uso delle fonti energetiche alternative, dalla crisi dei settori lattiero-caseario e dei seminativi alle esigenze di una nuova taratura del PNRR, al temporary framework.

“Abbiamo illustrato ai Ministri – ha riferito l’assessore Caner - il quadro drammatico che sta vivendo il settore agricoltura. Per questo motivo, assieme ai colleghi delle altre Regioni, intendiamo consegnare alla Conferenza delle Regioni un documento con le priorità da porre al Governo: dieci grandi temi che richiedono risposte in tempi strettissimi per cercare di contenere il forte contraccolpo economico che potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole e la produzione alimentare locale e nazionale. Oggi, abbiamo riscontrato da parte del Ministro Cingolani e del Ministro Patuanelli la massima disponibilità ad affrontare con la massima urgenza molti dei temi posti e questo ci dà conforto in un momento in cui è necessario un regime di aiuto straordinario per sostenere la produttività del settore agroalimentare”.

“Infine, poter essere a Roma significa anche essere vicini agli imprenditori balneari italiani, al Sib e alla Fiba che oggi stanno manifestando il loro dissenso all’emendamento del governo al ddl Concorrenza sulla riforma delle concessioni demaniali per adeguarsi alla Direttiva Bolkestein – ha concluso Caner -. L’ho già detto, ma lo ribadisco: non possiamo lasciare senza alcuna garanzia migliaia di piccole e medie imprese e migliaia di lavoratori. L’indennizzo deve essere calcolato sul valore reale dell’azienda, considerando l’avviamento commerciale oltre al suo valore fiscale. Prevedere una sorta di avviamento di impresa al gestore storico è il riconoscimento del lavoro fatto negli anni in Veneto, è la valorizzazione dell’esperienza professionale, è un patrimonio materiale e immateriale che rappresenta la forza del turismo ricreativo della Costa Veneta”.