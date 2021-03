Caner: regione Veneto da sempre difende l’identità e l’originalità dei suoi prodotti e lo faremo anche con il Serprino dei colli Euganei

“Sappiamo che è in corso di predisposizione il testo del decreto che dovrà passare attraverso la valutazione tecnica e politica delle Regioni – conclude Caner –. Ed è in quella sede che vigileremo su tutti gli accordi affinché non si verifichino passi falsi, né per il Serprino né per altri prodotti veneti. Tutto questo in accordo con i Consorzi di tutela delle Doc, le Denominazione di Origine Controllata, il cui ruolo di salvaguardia è essenziale. Lo abbiamo già fatto con quello della Doc delle Venezie, il quale ha chiesto che il nome Pinot Grigio non sia utilizzato per gli spumanti generici, lo faremo anche in stretta collaborazione con il Consorzio dei Colli Euganei per il Serprino”.

